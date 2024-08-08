Тен Хаг — о работе МЮ на трансферном рынке: "Мы знаем, что делаем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал работу своего клуба на трансферном рынке.

Этим летом "Юнайтед" укрепил свой состав лишь Джошуа Зиркзее и Лени Йоро, причем последний уже угодил в лазарет на три месяца.



Также "Юнайтед" ищет усиление на позициях центрального защитника, правого защитника и полузащитника, и Тен Хаг призывает фанатов быть терпеливыми.



"Когда у нас будут новости, мы объявим о них. Вы видели трансферный рынок, он до сих пор довольно тихий".



"Мы уже потрудились, заключили две сделки, но это вопрос времени, рынка, возможностей на рынке. Это должен быть правильный момент для правильных вещей".



"Я не буду вдаваться в детали о том, как продвигается комплектация состава и над чем мы работаем".



"Мы знаем, что делаем, у нас хороший подбор игроков, и нам просто нужно терпеливо ждать, и в правильный момент мы скажем вам", — цитирует Тен Хага The Athletic.