Стерлинг скучает по игре за сборную Англии

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг признался, что скучает по игре за сборную Англии.

29-летний Стерлинг не играет за сборную Англии с Чемпионата Мира в Катаре, с которого он досрочно вернулся по причине семейного характера.



Стерлинг неважно отыграл прошлый сезон, поэтому его непопадание в заявку англичан на Евро-2024 не стало сюрпризом, но Рахим хочет это исправить.



"Конечно, я скучаю. Я люблю играть за сборную Англии. Это одно из лучших ощущений, что ты только можешь испытать".



"Я испытываю удовольствие, когда вижу парней. Если честно, их матчи — сборной Англии — были единственными, которые я смотрел (на Евро-2024). Я люблю играть за сборную Англии".



"Я однозначно настроен вернуться в расположение сборной Англии", — цитирует Стерлинга BBC.