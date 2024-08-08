Уильям Осула перешел в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" завершил приобретение нападающего "Шеффилд Юнайтед" Уильяма Осулы за 15 миллионов фунтов, включая бонусы.

Осула находился в системе "Шеффилд Юнайтед" с 2018 года, дебютировав за первую команду "клинков" в марте 2022.



Сезон 2022/23 Уильям провел в "Дерби" на правах аренды, после чего вернулся в Шеффилд и сыграл 21 матч в прошлой кампании Премьер-Лиги.



Вылет из Премьер-Лиги не позволил "Шеффилд Юнайтед" сохранить 21-летнего датчанина, который теперь будет выступать за команду Эдди Хау.



"Это большой клуб, великий клуб, поэтому я очень рад возможности присоединиться к "Ньюкаслу". Это отличная возможность, и как только я услышал об интересе "Ньюкасла", я знал, что должен использовать шанс перейти в этот клуб, если этот шанс мне предоставится. Он предоставился, и я по-настоящему рад оказаться здесь", — сообщил Осула.