Ришарлисон не поедет в Саудовскую Аравию

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон отверг возможность перебраться в Саудовскую Аравию.

Ришарлисон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Эвертона" за 60 миллионов фунтов в 2022 году. 27-летний бразилец забил 15 голов в 66 матчах, но при Анге Постекоглу в прошлом сезоне не был твердым игроком основы.



По информации BBC, этим летом сразу несколько саудовских клубов проявили интерес к Ришарлисону, а один даже выдвинул свое предложение.



Однако Ришарлисон предпочитает остаться в "Тоттенхэме", потому что дорожит своим местом в сборной Бразилии.



"Там большие деньги, но мои мечты — больше. Мне действительно поступило предложение, но моя мечта заключается в том, чтобы играть за бразильскую сборную, а в Премьер-Лиге ты заметнее. Все решено", — сообщил Ришарлисон ESPN Brasil.



Добавим, решение Ришарлисона может нарушить планы "Тоттенхэма", который надеялся использовать вырученные за экс-игрока "Уотфорда" деньги для приглашения нападающего Доминика Соланке из "Борнмута".