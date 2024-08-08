Курт Зума направляется в ОАЭ

Курт Зума Капитан "Вест Хэма" Курт Зума близок к переходу в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.

Слухи о том, что новый главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги хочет избавиться от Зума, ходили давно, ведь у Курта остается только один год по контракту, а 29-летний француз является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Сейчас этому поступило реальное подтверждение. По информации BBC, Зума может уже в ближайшие дни расстаться с "Вест Хэмом" и уехать в ОАЭ.

Зума сыграл свыше 100 матчей за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 29 миллионов фунтов в 2021 году. В 2023 Курт вышел в стартовом составе на победный для "молотобойцев" финал Лиги Конференций против "Фиорентины".

Зума был назван капитаном "Вест Хэма" после продажи Деклана Райса в "Арсенал" прошлым летом, однако к игре Курта и обороне "молотобойцев" в целом в сезоне 2023/24 были большие вопросы, что заставило Лопетеги потратить 40 млн. фунтов на приглашение Макса Килмена из "Вулверхэмптона".


Метки Вест Хэм, Зума, Шабаб Аль-Ахли

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 17:00

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  1. makeewadim 08.08.2024 17:49 # makeewadim
    Фортануло парню! Там женщина на уровне животного, будет пздиц всех подряд, оторвётся на полную))

    (ответить)

  2. narcot 08.08.2024 17:24 # narcot
    30.01.2014 22:02 #
    one-keano

    Что за ДНО?!
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    30.01.2014 22:10 #
    chelsea-super

    Зума>все защи скама, хихи.
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    30.01.2014 22:12 #
    one-keano

    Он и пятки Джонса не стоит, хихи.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/29576/?c=1

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