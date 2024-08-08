"Челси" приобрел Аарона Ансельмино

"Челси" объявил о приобретении защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино. Этот трансфер оценивается в 15.6 млн. фунтов.

Ансельмино заключил с "Челси" контракт на семь лет, после чего немедленно вернулся в "Боку Хуниорс", где проведет сезон 2024/25 на правах аренды.



Ансельмино находится в системе "Боки Хуниорс" с 12 лет, за первую команду легендарского аргентинского клуба дебютировав в июне 2023.



К настоящему моменту 19-летний аргентинец сыграл 10 матчей за "Боку Хуниорс", а в апреле забил свой дебютный гол.



