"Челси" приобрел Аарона Ансельмино

Аарон Ансельмино "Челси" объявил о приобретении защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино. Этот трансфер оценивается в 15.6 млн. фунтов.

Ансельмино заключил с "Челси" контракт на семь лет, после чего немедленно вернулся в "Боку Хуниорс", где проведет сезон 2024/25 на правах аренды.

Ансельмино находится в системе "Боки Хуниорс" с 12 лет, за первую команду легендарского аргентинского клуба дебютировав в июне 2023.

К настоящему моменту 19-летний аргентинец сыграл 10 матчей за "Боку Хуниорс", а в апреле забил свой дебютный гол.

Аарон Ансельмино


Метки Ансельмино, аренда, Бока Хуниорс, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 16:00

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