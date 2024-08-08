Бобб готов сражаться за место в старте "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб готов сражаться за место в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы.

Ранее этим летом ходили слухи, что Бобб может последовать примеру Коула Палмера, покинув "Сити" ради регулярной игровой практики.



Одним из заинтересованных в Боббе клубов назывался "Челси", которому Оскар недавно забил в предсезонном матче и который как раз стал пристанищем для упомянутого Палмера год назад.



Однако Daily Mirror утверждает, что после уверенного предсезонного периода Бобб планирует остаться в "Сити". 21-летний норвежец надеется получить свой шанс в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" в ближайшую субботу.



В данный момент "Сити" находится на пороге продажи Хулиана Альвареса в "Атлетико", что должно благоприятно сказаться на игровых минутах Бобба, который находится в системе "горожан" с 2019 года.