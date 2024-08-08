Артета не собирается переводить Зинченко в полузащиту
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отмел предположения о том, что левый защитник Александр Зинченко может быть переведен в полузащиту.
Неубедительная игра Зинченко в прошлом сезоне, особенно в его второй половине, стала важным фактором в решении "Арсенала" приобрести Риккардо Калафьори у "Болоньи" этим летом.
Вдобавок возвращается в строй Юрриен Тимбер, способный сыграть крайнего защитника, однако Артета не видит повода менять позицию Зинченко, который ранее в своей карьере как раз действовал в центре поля.
"Прямо сейчас его основной фокус должен быть на игре в качестве крайнего защитника, а также на вариантах и решениях, которые он обеспечивает на этой позиции".
"Он знает, какими качествами обладает, и он может улучшить свою ситуацию".
"Этим он и занят. По тому, как он выглядит, вы можете понять его мотивацию", — цитирует Артету Sky Sports.
08.08.2024 14:00
Просмотров: 394
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: