Дуглас Луис объяснил свой уход из "Виллы"

Полузащитник Дуглас Луис объяснил, почему решил перейти из "Астон Виллы" в итальянский "Ювентус" этим летом.

В прошлом сезоне Луис был ключевым игроком "Виллы", которая квалифицировалась в Лигу Чемпионов. Однако еще в июне Дуглас был продан в "Ювентус" за 42 миллиона фунтов.



Луис признается, что он сам настоял на этом трансфере. 26-летний бразилец без колебаний бросил "Виллу" ради такого статусного клуба, как "Ювентус".



"Почему я покинул Премьер-Лигу? Любой игрок в мире захотел бы получить опыт в "Ювентусе", и я — не исключение. Дело не столько в чемпионате, сколько в размере клуба. Будет приятно, если после завершения карьеры я смогу сказать своей семье, что поиграл за "Юве".



"Ювентус" произвел на меня очень позитивное впечатление. Это огромный клуб, и многие великие игроки прошли через эту команду. Это убедило меня перейти сюда. Любой игрок хотел бы получить эту возможность. Как только я услышал о предложении "Юве", я немедленно выразил свою заинтересованность через агентов, и мы обо всем договорились в позитивном ключе".



"Я пришел из чемпионата, который, наверное, считается самым сложным, и я был очень рад получить этот опыт. В Серии А я хочу достичь большего. Я знаю, каким игроком являюсь и какими качествами обладаю. Я готовил себя к этому моменту, и я чувствую, что готов", — сообщил Луис Tuttosport.