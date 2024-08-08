Новая выездная форма "Сити" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Манчестер Сити" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от Puma.
Новая выездная форма "Сити" приурочена к 25-летию одного из самых значимых достижений в истории клуба с "Этихад".
Речь идет о волевой победе над "Джилингемом" в финале плей-офф Второго дивизиона Футбольной Лиги в 1999 году, когда "Сити" вышел в Первый дивизион, чтобы еще через год оказаться в Премьер-Лиге.
Вдохновляясь формой "Сити" в том матче на "Уэмбли", дизайнеры Puma взяли за основу темно-синий цвет, к которому были добавлены вертикальные полосы неоново-желтого цвета. Дополняют картину светло-синие вставки около полос, рукавов и воротника.
08.08.2024 12:00
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Фенербахче
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чет параша, хуже тилька у подзалупаля
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Самое то парашу накрыть на зоне
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КОРОЛЕВСКАЯ!!!
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