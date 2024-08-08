Новая выездная форма "Сити" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Манчестер Сити" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от Puma.

Новая выездная форма "Сити" приурочена к 25-летию одного из самых значимых достижений в истории клуба с "Этихад".



Речь идет о волевой победе над "Джилингемом" в финале плей-офф Второго дивизиона Футбольной Лиги в 1999 году, когда "Сити" вышел в Первый дивизион, чтобы еще через год оказаться в Премьер-Лиге.



Вдохновляясь формой "Сити" в том матче на "Уэмбли", дизайнеры Puma взяли за основу темно-синий цвет, к которому были добавлены вертикальные полосы неоново-желтого цвета. Дополняют картину светло-синие вставки около полос, рукавов и воротника.































