Новая выездная форма "Сити" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25 "Манчестер Сити" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от Puma.

Новая выездная форма "Сити" приурочена к 25-летию одного из самых значимых достижений в истории клуба с "Этихад".

Речь идет о волевой победе над "Джилингемом" в финале плей-офф Второго дивизиона Футбольной Лиги в 1999 году, когда "Сити" вышел в Первый дивизион, чтобы еще через год оказаться в Премьер-Лиге.

Вдохновляясь формой "Сити" в том матче на "Уэмбли", дизайнеры Puma взяли за основу темно-синий цвет, к которому были добавлены вертикальные полосы неоново-желтого цвета. Дополняют картину светло-синие вставки около полос, рукавов и воротника.

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2024/25


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 380

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Последние комментарии:




  1. glorfindel 08.08.2024 12:46 # glorfindel
    Фенербахче

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  2. meshuggah 08.08.2024 12:41 # meshuggah
    чет параша, хуже тилька у подзалупаля

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  3. closer 08.08.2024 12:11 # closer
    Самое то парашу накрыть на зоне

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  4. alex0msk 08.08.2024 12:10 # alex0msk
    КОРОЛЕВСКАЯ!!!

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