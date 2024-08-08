"Юнайтед" снова обратился насчет Де Йонга

"Манчестер Юнайтед" снова обратился к "Барселоне" насчет приобретения полузащитника Френки Де Йонга.

Де Йонг является целью для "Юнайтед" с тех пор, как Эрик Тен Хаг, с которым Френки поработал в "Аяксе", был назначен главным тренером "красных дьяволов" в 2022 году.



До сих пор Де Йонг не отвечал Тен Хагу взаимностью, предпочитая остаться в "Барселоне", однако "Юнайтед" проявляет настойчивость.



Как сообщает Manchester World в эксклюзивном материале, на днях "Юнайтед" сделал новый запрос насчет Де Йонга. "Дьяволы" выразили готовность заплатить 30-34 миллионов фунтов за 27-летнего игрока сборной Голландии.



В данный момент неясно, что "Барселона" думает насчет возможной продажи Де Йонга, но новый наставник каталонцев Ханси Флик предпочел бы сохранить Френки.