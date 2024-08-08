"Юнайтед" снова обратился насчет Де Йонга

Френки Де Йонг "Манчестер Юнайтед" снова обратился к "Барселоне" насчет приобретения полузащитника Френки Де Йонга.

Де Йонг является целью для "Юнайтед" с тех пор, как Эрик Тен Хаг, с которым Френки поработал в "Аяксе", был назначен главным тренером "красных дьяволов" в 2022 году.

До сих пор Де Йонг не отвечал Тен Хагу взаимностью, предпочитая остаться в "Барселоне", однако "Юнайтед" проявляет настойчивость.

Как сообщает Manchester World в эксклюзивном материале, на днях "Юнайтед" сделал новый запрос насчет Де Йонга. "Дьяволы" выразили готовность заплатить 30-34 миллионов фунтов за 27-летнего игрока сборной Голландии.

В данный момент неясно, что "Барселона" думает насчет возможной продажи Де Йонга, но новый наставник каталонцев Ханси Флик предпочел бы сохранить Френки.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 08.08.2024 11:19 # kapitoxa
    вот он будет хорош)

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  2. best-fanunited 08.08.2024 11:01 # best-fanunited
    Он пытается старый Аякс собрать в МЮ?

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