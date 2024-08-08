Артета отметил преображение Жезуса
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил преображение нападающего Габриэля Жезуса в предсезонный период.
В прошлом сезоне Жезус забил только четыре гола и отметился лишь 17 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги, что во многом стало следствием проблем Габриэля со здоровьем.
Однако сейчас Артета чувствует, что Жезус полон желания исправить впечатление о себе. Об этом Микел сказал после блестящего сольного гола 27-летнего бразильца в победном матче против "Байера" (4:1).
"Я говорю этого с первого дня. Когда мы поговорили с ним в конце прошлого сезона, в первую очередь я почувствовал, что что-то стало по-другому".
"Я имею ввиду его энергетику и то, как он смотрит на тебя. У него действительно есть это желание. Поэтому теперь ему нужно обрести стабильность и проявлять себя во всех аспектах", — цитирует Артету Sky Sports.
08.08.2024 10:00
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