Заха может вернуться в "Кристал Пэлас"

Вингер турецкого "Галатасарая" Уилфрид Заха может в третий раз за карьеру присоединиться к "Кристал Пэлас".

Заха покинул "Пэлас" только прошлым летом, отвергнув новый контракт и присоединившись к "Галатасараю", за который сыграл 42 матча во всех соревнованиях, но под конец кампании стал редко попадать в стартовый состав.



Спустя год Заха и "Галатасарай" достигли обоюдной договоренности о том, что Уилфриду стоит рассмотреть варианты на стороне, и The Telegraph называет Премьер-Лигу наиболее вероятным направлением для 31-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



"Галатасарай" хочет получить 9 миллионов фунтов в год за сезон аренды Захи, чтобы покрыть часть внушительной зарплаты Уилфрида.



Опыт выступлений в Премьер-Лиге делает Заху привлекательной целью для местных клубов, и Уилфрид вполне мог бы помочь "Пэлас" справиться с потерей Майкла Олисе, проданного в "Баварию" ранее этим летом.



В январе 2013 Заха стал последним приобретением сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед", оставшись в "Пэлас" до конца того сезона. Однако уже после одного года на "Олд Траффорд" Уилфрид вернулся к "орлам".