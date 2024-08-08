Тимбер получил новую травму

Юрриен Тимбер Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер угодил в лазарет с травмой стопы.

Тимбер почти полностью пропустил прошлый сезон, свой дебютный за "Арсенал", из-за потребовавшей операции травмы колена.

Летом Юрриен усиленно работал над возвращением в форму, однако победа 4:1 над "Байером" накануне стала вторым подряд предсезонным матчем, пропущенным 23-летним голландцем.

Оказывается, у Тимбера возникли новые проблемы со здоровьем, однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета не думает, что Юрриен выбыл надолго.

"Что касается Юрриена, то в последние дни он испытывал небольшой дискомфорт в стопе. После такого количества времени, что он пропустил, мы хотели исключить любой риск", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Тимбер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 08:00

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