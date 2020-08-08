В "Реал Сосьедад" ожидают, что Субименди скажет "да" "Ливерпулю"

Мартин Субименди Испанский "Реал Сосьедад" ожидает, что полузащитник Мартин Субименди согласится на переход в "Ливерпуль".

Интерес грандов существовал к Субименди и раньше, но пока никому, включая "Арсенал" и "Барселону", не удалось уговорить Мартина покинуть родной клуб.

Однако у "Ливерпуля" высокие шансы в этом преуспеть. По информации The Athletic, в "Реал Сосьедад" существуют ожидания, что 25-летний полузащитник захочет присоединиться к команде Арне Слота.

Контракт Субименди предусматривает отступные в 60 миллионов евро (51.7 млн. фунтов), которые необходимо выплатить единовременно, и "Реал Сосьедад" не собирается довольствоваться суммой меньше.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что "Ливерпуль" уверен в приобретении Субименди и в данный момент продолжает переговоры об условиях сделки.


Метки Ливерпуль, Реал Сосьедад, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 07:00

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