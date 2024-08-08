Светская хроника за четверг

Конор Галлахер уже в Мадриде. "Наполи" может приютить Кепу Аррисабалагу. "Манчестер Юнайтед" готов платить Сандеру Берге 100,000 фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди согласился на переход в "Ливерпуль". (Relevo)



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер прилетел на частном самолете в Мадрид, чтобы завершить свой переход в "Атлетико" за 38 миллионов фунтов. (Sky Sports)



Нападающий "Атлетико" Саму Омородион готовится к медобследованию после того, как "Челси" согласовал его стоимость в размере 35 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Наполи" изучает возможность приглашения голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги. (Corriere dello Sport)



Нападающий Армандо Бройя обсудит с "Челси" свое будущее. 22-летний албанец вызывает интерес у "Эвертона" и "Вулверхэмптона". (Daily Mail)



"Челси" обратился к "Рейнджерс" насчет 19-летнего полузащитника Лео Каслдайна. (Football Scotland)



"Манчестер Юнайтед" манит полузащитника "Бернли" Сандера Берге зарплатой в 100,000 фунтов в неделю. (The Sun)



"Тоттенхэм" открыт к предложениям насчет вингера Манора Соломона. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" пока не вступал в переговоры с "Борнмутом" насчет нападающего Доминика Соланке, хотя и заинтересован в игроке. (Sky Sports)



Соланке открыт к переходу в "Тоттенхэм" или какой-либо другой большой клуб. (BBC)



"Галатасарай" обратился к "Астон Вилле" насчет защитника Люки Диня, но тот хочет остаться. (Fabrizio Romano)



"Лестер" сделал запрос насчет вингера "Аякса" Стивена Бергвейна. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" хочет защитников Трево Чалобу из "Челси" и Матса Хуммельса, чей контракт с дортмундской "Боруссией" истек в конце июня. (Sky Sports)



Также "Вест Хэм" следит за защитниками Умаром Соле из "Ред Булл" и Фабрисио Бруно из "Фламенго". (Sky Sports)



"Саутгемптон" получил предложение от "Хоффенхайма" по своему защитнику Армелю Белла-Кочапу. (Sky Sport Germany)



Другое



"Арсенал" разгромил "Байер" в предсезонном матче со счетом 4:1. (Sky Sports)



Бывший рефери Премьер-Лиги Джон Мосс был назначен руководителем VAR в Шотландии. (Sky Sports)



Вингер "Челси" Коул Палмер приступил к тренировкам на базе в Кобхэме после отпуска. (The Sun)



Экс-защитник "Юнайтед" Данни Симпсон дебютирует в качестве боксера. (Daily Mail)



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутку потребовал объяснений у Кевина Де Брюйне насчет новой прически бельгийского полузащитника. (talkSPORT)