"Вест Хэм" проявляет интерес к Триппьеру

"Вест Хэм" проявляет интерес к правому защитнику "Ньюкасла" Кирану Триппьеру.

"Вест Хэм" чрезвычайно активен на трансферном рынке этим летом, обеспечив своему новому главному тренеру Хулену Лопетеги усиление в лице Макса Килмена, Никласа Фюллькруга, Крисенсио Саммервилла, Луиса Гильерме и Гвидо Родригеса.



Также "Вест Хэм" стремится укрепить правый фланг обороны, прежде интересуясь Аароном Ван-Биссакой из "Манчестер Юнайтед" и Кайлом Уолкер-Питерсом из "Саутгемптона". "Молотобойцы" не смогли договориться ни по тому, ни по другому и теперь обратили свой взор на Триппьера, утверждает The Telegraph.



От контракта Триппьера остается только один год, поэтому на "Сент-Джеймс Парк" допускают продажу 33-летнего англичанина, виды на которого также имеют клубы из Саудовской Аравии.



Добавим, Триппьер выходил в стартовом составе на шесть матчей сборной Англии на Евро-2024, но преимущественно подменял травмированного Люка Шоу на левом фланге.