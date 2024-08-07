Чалоба может заменить Гехи в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" рассматривает защитника "Челси" Трево Чалобу в качестве замены для Марка Гехи.

В данный момент "Пэлас" находится на пороге продажи Гехи в "Ньюкасл" за 60 миллионов фунтов, поэтому "орлы" вынуждены задумываться об усилении центра обороны.



По информации The Telegraph, на радаре у "Пэлас" находится опальный защитник "Челси" Чалоба, которого "синие" не взяли в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



25-летний англичанин, оцениваемый в 25 млн. фунтов, вызывает интерес у целого ряда клубов, но пока не получил конкретных предложений.



В качестве альтернативы Чалобе "Пэлас" рассматривает защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа. У 24-летнего француза, прежде поработавшего с главным тренером "орлов" Оливером Гласнером, остается только один год по контракту.