"Шеффилд Юнайтед" арендовал Гилкриста у "Челси"

"Шеффилд Юнайтед" взял в аренду на сезон 2024/25 защитника "Челси" Алфи Гилкриста.

Гилкрист находится в системе "Челси" с 11 лет. Прошлый сезон Алфи начинал капитаном команды U-21 "синих", а в декабре дебютировал за первую команду.



К настоящему моменту Гилкрист сыграл 16 матчей за "Челси", включая 11 в Премьер-Лиге, а в апреле заключил новый контракт с родным клубом.



Теперь 20-летний англичанин направляется за практикой в "Шеффилд Юнайтед", который ставит перед собой цель на новый сезон вернуться в Премьер-Лигу.