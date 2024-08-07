Нападающий немецкого "Хоффенхайма" Максимилиан Байер отверг интерес "Ливерпуля".

По информации Sky Sport Germany, "Ливерпуль" неоднократно обсуждал возможное приобретение Байера за последние недели и дни.



У Байера были и другие варианты в Премьер-Лиге — свои предложения насчет 21-летнего немца сделали "Челси" и "Астон Вилла".



Однако Байер предпочитает связать свое будущее с дортмундской "Боруссией", которая в данный момент договаривается с Максимилианом, а затем откроет диалог с "Хоффенхаймом".



В прошлом сезоне Бундеслиги Байер забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. На Евро-2024 Максимилиан сыграл один матч за сборную Германии.