"Эспаньол" арендовал Алехо Велиса у "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" отправил нападающего Алехо Велиса в аренду в испанский "Эспаньол" на сезон 2024/25.
"Тоттенхэм" только год назад приобрел Велиса у "Росарио Сентраль" за 12 миллионов фунтов. С тех пор Алехо сыграл восемь матчей за "шпор", а на вторую сезона был арендован "Севильей".
Теперь 20-летний аргентинец возвращается в Испанию и будет представлять "Эспаньол", который по итогам прошлого сезона оформил выход в Ла Лигу.
По информации Sky Sports, арендное соглашение по Велису не предусматривает опции выкупа.
07.08.2024 20:00
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