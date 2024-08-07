"Эспаньол" арендовал Алехо Велиса у "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" отправил нападающего Алехо Велиса в аренду в испанский "Эспаньол" на сезон 2024/25.

"Тоттенхэм" только год назад приобрел Велиса у "Росарио Сентраль" за 12 миллионов фунтов. С тех пор Алехо сыграл восемь матчей за "шпор", а на вторую сезона был арендован "Севильей".



Теперь 20-летний аргентинец возвращается в Испанию и будет представлять "Эспаньол", который по итогам прошлого сезона оформил выход в Ла Лигу.



По информации Sky Sports, арендное соглашение по Велису не предусматривает опции выкупа.