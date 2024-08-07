"Фулхэм" отпустил Рима в "Шарлотт"

"Фулхэм" объявил об уходе своего защитника Тима Рима в "Шарлотт" из МЛС.

Рим выступал за "Фулхэм" после своего перехода из "Болтона" в 2015 году. В течение своих девяти сезонов у "дачников" Тим сыграл 312 матчей, что является вторым лучшим показателем клуба в этом веке после Тома Кэрни.



В течение этого времени 32-летний игрок сборной Соединенных Штатов трижды выходил с "Фулхэмом" в Премьер-Лигу.



У Рима оставался еще один год по контракту, однако "Фулхэм" учел заслуги Тима перед клубом и отпустил ветерана на родину.



Это вторая потеря "Фулхэма" в центре обороны после Тосина Адарабиойо, который ушел свободным агентом в "Челси". "Дачники" уже приобрели Хорхе Куэнку из "Вильярреала", а также интересуются Диего Карлосом из "Астон Виллы".