Мареска винит Почеттино в оборонительных проблемах "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что все еще пытается вытравить у своей команды привычку, которая у нее была при Маурисио Почеттино.

В своем пятом и заключительном матче предсезонного турне по Соединенным Штатам "Челси" потерпел поражение 2:1 от "Реала".



"Реал" с легкостью преодолевал оборонительную линию "Челси" — хватало одного паса за спину защитникам. И Мареска видит в этом проблему, которая досталась ему от предшественника.



"Это проблема, которую мы пытаемся решить с первого дня предсезонного периода. Одно из первых моих собраний было посвящено количеству голов, которые мы пропустили в прошлом году, играя с очень высокой линией обороны".



"Это нечто, над чем мы пытаемся работать. Сегодня у нас порядок с атакой — шаблоны работают, мы создаем моменты".



"Проблема — в обороне. Когда я говорю "в обороне", я имею ввиду не только оборонительную линию, а в целом, всех игроков. Теперь наше турне закончено. Мы возвращаемся в Лондон. Нас ждет "Интер", а затем будут официальные матчи".



"Это привычка. Мы не работали над игрой с такой высокой линией обороны — это привычка с прошлого года или с предыдущих лет, я не знаю".



"Мы пытаемся немного опустить оборонительную линию, обычно — на четыре-пять метров, просто чтобы получить небольшое преимущество. В прошлом году мы уже пропускали много голов из-за этой проблемы. Надеюсь, мы сможем решить ее очень скоро", — цитирует Мареску Daily Mail.