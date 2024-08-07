"Манчестер Юнайтед" не будет сносить "Олд Траффорд" — даже в случае строительства нового стадиона.

Ожидается, что до конца календарного года "Юнайтед" утвердит рекомендованное клубу решение построить совершенно новый стадион на 100,000 мест вместо того, чтобы проводить реконструкцию "Олд Траффорд".



"Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" уже 114 лет и сейчас вмещает 74,310 зрителей, причем посещаемость этого стадиона никогда не была ниже 44,000.



По информации The Guardian, "Юнайтед" в любом случае не будет сносить "Олд Траффорд". План клуба состоит в том, чтобы уменьшить вместимость арены до 30,000 зрителей и отдать ее под нужды женской команды и академии.



В данный момент женская команда "Юнайтед" вынуждена проводить большинство своих домашних матчей в соседнем городе Ли, что находится в 15 милях от Манчестера.



Также "Юнайтед" сохранит на своих местах статуи сэра Алекса Фергюсона, сэра Мэтта Басби, Денниса Лоу, Джорджа Беста, сэра Бобби Чарльтона и часы в память о трагедии в Мюнхене.