"Ливерпуль" пытается купить Субименди

Этим таинственным полузащитником, которого пытается приобрести "Ливерпуль", является Мартин Субименди из "Реал Сосьедад".

Накануне издание The Athletic сообщило, что "Ливерпуль", до сих пор не совершивший ни одного приобретения этим летом, работает над трансфером полузащитника оборонительного плана из-за пределов Премьер-Лиги.



Сегодня эта интрига была снята — на радаре у "Ливерпуля" находится Субименди, чей контракт предусматривает отступные в 60 миллионов евро (51.7 млн. фунтов), и "Реал Сосьедад" не собирается довольствоваться компенсацией меньше.



Также "Ливерпулю" нужно соблазнить самого Субименди, чего никому из заинтересованных клубов пока не удалось, включая "Арсенал" и "Барселону", которая охотится за Мартином с прошлого лета.



25-летний игрок сборной Испании является собственным воспитанником "Реал Сосьедад", за который он сыграл 188 матчей после своего дебюта в 2019 году.



На победном для испанцев Евро-2024 этим летом Субименди сыграл пять матчей, включая единственный выход в стартовом составе. В финале против англичан Мартин заменил Родри в перерыве.



"Реал Сосьедад" уже понес одну большую потерю этим летом, отпустив Робена Ле Нормана в "Атлетико". А партнером Субименди по центру поля в лице Микеля Мерино настойчиво интересуется "Арсенал".