УЕФА дисквалифицировал Родри на один матч

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри был дисквалифицирован УЕФА на один матч за провокационную фразу, которую он выкрикнул после победы со сборной Испании в финале Евро-2024.

14 июля 28-летний Родри помог испанцам одержать победу 2:1 над сборной Англии в финале Евро-2024, хотя сам игрок "Сити" из-за травмы был заменен в перерыве.



Когда на следующий день испанская сборная вернулась в Мадрид праздновать победу, Родри выкрикнул фразу "Гибралтар — испанский", а его капитан Альваро Мората ее повторил.



Столь провокационное заявление насчет анклава Великобритании на юге Испании заставило УЕФА вмешаться и предъявить обвинения Родри и Морате.



А сегодня УЕФА объявил, что Родри и Мората были признаны виновными и теперь должны отбыть одноматчевую дисквалификацию.



Этим матчем станет выезд испанцев к сборной Сербии в рамках Лиги Наций 5 сентября. "Сити" данное решение не затронет.