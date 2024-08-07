Парлор считает, что покупка Мерино пойдет на пользу Райсу

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор считает, что приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино пошло бы на пользу Деклану Райсу.

В данный момент "Арсенал" продолжает переговоры насчет покупки 28-летнего Мерино за 25 миллионов фунтов.



Парлор ожидает, что в случае заключения сделки главный тренер "Арсенала" Микель Артета будет играть в два опорника, и у Райса появится возможность больше подключаться вперед.



"Они смотрят на Томаса Партея и думают, что он может уйти, поэтому им нужно немного укрепить эту область в полузащите".



"Наличие еще одного опорного полузащитника даст Деклану Райсу чуть больше свободы, чтобы подключаться вперед. Я знаю, что за сборную Англии он играет в опорной зоне, но мне нравится видеть, как Деклан ходит вперед. И я уже говорил прежде, что я был старомодным полузащитником — мне нравятся игроки, действующие от штрафной до штрафной".



"Это просто здравый смысл при игре в полузащите. Если кто-нибудь, действующий рядом с тобой, убегает вперед, ты просто страхуешь его, и наоборот. Это очень, очень просто", — сообщил Парлор talkSPORT.