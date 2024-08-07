Меленстен советует Де Лигту перейти в "Юнайтед"

Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен рекомендовал защитнику "Баварии" Маттейсу Де Лигту перейти к "красным дьяволам".

"Юнайтед" активизировался в переговорах с "Баварией" по Де Лигту после потери на три месяца Лени Йоро, но пока два клуба не могут достичь компромисса.



Меленстен убежден, что этот переход позволил бы его соотечественнику придать импульс своей забуксовавшей в последние годы карьере.



"Маттейс Де Лигт может реализовать свой потенциал в Премьер-Лиге. Он является игроком, который подходит этому дивизиону. Он наделен силой и мощью, и ему поможет то, что Эрик Тен Хаг знает его. Де Лигт был неудержим в "Аяксе" при Тен Хаге, и он был одним из лучших игроков в Голландии".



"Думаю, переход в "Ювентус" не сработал для него, а в "Баварии" его карьера забуксовала, потому что они, возможно, думают, что он недостаточно хорош с мячом. Но "Юнайтед" требуется усиление, и он обеспечит им это в центре обороны", — цитирует Меленстена Daily Mirror.