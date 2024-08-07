Энцо Фернандес станет вице-капитаном "Челси"

Полузащитник Энцо Фернандес, вероятно, станет одним из вице-капитанов "Челси", несмотря на недавний расистский скандал.

Фернандес оказался под шквалом критики, в том числе со стороны своих партнеров по "Челси", после исполнения расистской песни во время празднования победы на Кубке Америки со сборной Аргентины.



Однако благодаря многократным извинениям и солидному взносу на благотворительность Энцо избежал каких-либо дисциплинарных санкций со стороны клуба.



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что статус Фернандеса как лидера раздевалки тоже не пострадал, поэтому 23-летний аргентинец станет одним из заместителей капитана "синих" Риса Джеймса, утверждает Evening Standard.



"Он является одним из важных игроков. Если честно, когда Рис был заменен, он отдал повязку именно Энцо, и это показывает, как Энцо уважают внутри команды. Думаю, это довольно ясно", — сообщил Мареска после поражения 1:2 от "Реала" в предсезонном матче.