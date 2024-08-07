Энцо Фернандес станет вице-капитаном "Челси"
Полузащитник Энцо Фернандес, вероятно, станет одним из вице-капитанов "Челси", несмотря на недавний расистский скандал.
Фернандес оказался под шквалом критики, в том числе со стороны своих партнеров по "Челси", после исполнения расистской песни во время празднования победы на Кубке Америки со сборной Аргентины.
Однако благодаря многократным извинениям и солидному взносу на благотворительность Энцо избежал каких-либо дисциплинарных санкций со стороны клуба.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что статус Фернандеса как лидера раздевалки тоже не пострадал, поэтому 23-летний аргентинец станет одним из заместителей капитана "синих" Риса Джеймса, утверждает Evening Standard.
"Он является одним из важных игроков. Если честно, когда Рис был заменен, он отдал повязку именно Энцо, и это показывает, как Энцо уважают внутри команды. Думаю, это довольно ясно", — сообщил Мареска после поражения 1:2 от "Реала" в предсезонном матче.
07.08.2024 12:00
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Последние комментарии:
Хахахахахахахаахаххаахахха
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Первое топовое решение Марески. Белый нацик будет верховодить сборищем обезьян. Джеймса давно пора снимать, всё равно на поле по праздникам выходит.
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Молодец
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Надо его вообще сделать капитаном. Белый капитан в нигерси. Будет управлять чёрными на поле, ну и за его пределами соответственно.
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