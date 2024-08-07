"Наполи" продолжает работать над трансфером Лукаку

Итальянский "Наполи" продолжает работать над приобретением нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Лукаку, который прошлый сезон отыграл за "Рому" на правах аренды, не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, и "синие" рады отпустить игрока, который стоил клубу 97.5 млн. фунтов.



Назначение Антонио Конте, который знает Лукаку по совместной работе в "Интере", главным тренером "Наполи" предоставило "Челси" отличную возможность, наконец, избавиться от 31-летнего бельгийца.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" хочет получить около 35 млн. фунтов за Лукаку, и в данный момент "Наполи" все еще продолжает переговоры об условиях сделки.



Однако "Наполи" будет готов приобрести Лукаку, только если продаст нападающего Виктора Осимхена, виды на которого как раз имеет "Челси".



"Наполи" не смог договориться с ПСЖ насчет Осимхена и сейчас пытается найти общий язык с "Челси", допуская вариант с уходом 25-летнего нигерийца в аренду с обязательством по выкупу.