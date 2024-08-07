Мареска обвинил правила ФФП в распродаже воспитанников

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска обвинил правила финансового фейр-плей в том, что клубы Премьер-Лиги вынуждены продавать своих воспитанников.

Направляющийся в "Атлетико" Конор Галлахер, судя по всему, станет очередным воспитанником, которого его родной клуб продаст.



Ранее похожим образом "Челси" указал на дверь Билли Гилмору, Рубену Лофтус-Чику, Мейсону Маунту, Каллуму Хадсон-Одои, Яну Матсену, Омари Хатчинсону и Льюису Холлу, за которых "синие" выручили около 200 миллионов фунтов.



Продажа собственных воспитанников выгодна клубам Премьер-Лиги, потому что учитывается в качестве чистой прибыли при связанных с ФФП расчетах, поэтому Мареска предлагает подумать об изменении правил.



"Это проблема не "Челси". Все клубы вынуждены продавать игроков своих академий из-за правил".



"Жаль, потому что у нас в Италии был Тотти, который провел в одном клубе, "Роме", 20 лет. Мы любим это в футболе. Фанаты хотят это видеть. Но теперь с этими правилами стало по-другому".



"Если вы хотите защитить игроков академий, тогда эти правила нужно изменить", — цитирует Мареску The Sun.