"Тоттенхэм" ждет предложения саудитов по Ришарлисону

"Тоттенхэм" ожидает конкретного предложения из Саудовской Аравии о покупке нападающего Ришарлисона.

И хотя ранее этим летом Ришарлисон заявил о своем намерении остаться в "Тоттенхэме", talkSPORT утверждает, что бывший игрок "Эвертона" и "Уотфорда" открыт к переезду в саудовскую лигу.



По информации источника, саудиты дали понять "Тоттенхэму", что готовы выплатить установленную за Ришарлисона цену в 60 миллионов фунтов.



Поэтому в данный момент "Тоттенхэм" ожидает, когда саудиты оформят свой интерес к Ришарлисону в конкретное предложение. Возможным пристанищем 27-летнего бразильца может стать "Аль-Ахли".



Вырученные за Ришарлисона деньги "Тоттенхэм" собирается направить на покупку центрального нападающего вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда" или Доминика Соланке из "Борнмута". В контракте последнего есть пункт о выкупе за 65 млн. фунтов.