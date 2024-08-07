"Тоттенхэм" ждет предложения саудитов по Ришарлисону
"Тоттенхэм" ожидает конкретного предложения из Саудовской Аравии о покупке нападающего Ришарлисона.
И хотя ранее этим летом Ришарлисон заявил о своем намерении остаться в "Тоттенхэме", talkSPORT утверждает, что бывший игрок "Эвертона" и "Уотфорда" открыт к переезду в саудовскую лигу.
По информации источника, саудиты дали понять "Тоттенхэму", что готовы выплатить установленную за Ришарлисона цену в 60 миллионов фунтов.
Поэтому в данный момент "Тоттенхэм" ожидает, когда саудиты оформят свой интерес к Ришарлисону в конкретное предложение. Возможным пристанищем 27-летнего бразильца может стать "Аль-Ахли".
Вырученные за Ришарлисона деньги "Тоттенхэм" собирается направить на покупку центрального нападающего вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда" или Доминика Соланке из "Борнмута". В контракте последнего есть пункт о выкупе за 65 млн. фунтов.
07.08.2024 09:00
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Прибавил во втором сезоне в Шпорах, но не показал стабильности, то очень яркие серии матчей, то совсем никакой. Хотя как боец, аки Жезус какой, он именно в АПЛ хорош. Да и свои 10+ голов в четырех сезонах, из крайних шести, находил, что не плохо для такого типа атакера.
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