"Фулхэм" потерял интерес к Мактоминею

Скотт Мактоминей "Фулхэм" более не интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Скоттом Мактоминеем.

Мактоминей стал трансферной целью для "Фулхэма" после того, как "дачники" продали в "Баварию" Жоау Палинью.

По информации Sky Sports, "Фулхэм" сделал два предложения о покупке Скотта, причем второе составило 20 миллионов фунтов.

Однако "Юнайтед" оценивает 27-летнего игрока сборной Шотландии ощутимо дороже — примерно в 30 млн. фунтов, а "Фулхэм" столько заплатить не готов.

В данный момент не ожидается, что "Фулхэм" вернется с новым предложением по Мактоминею. "Дачники" уже переключили свое внимание на других полузащитников, включая Андре из "Флуминенсе".


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 07.08.2024 08:09 # breadpeat
    Каземиров на свою зарплату может взять.

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  2. alexomck 07.08.2024 08:05 # alexomck
    30 норм прайс за него, фз почему Шпоры не захотели Мака вместо Галлагера.

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