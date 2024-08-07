"Фулхэм" потерял интерес к Мактоминею
"Фулхэм" более не интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Скоттом Мактоминеем.
Мактоминей стал трансферной целью для "Фулхэма" после того, как "дачники" продали в "Баварию" Жоау Палинью.
По информации Sky Sports, "Фулхэм" сделал два предложения о покупке Скотта, причем второе составило 20 миллионов фунтов.
Однако "Юнайтед" оценивает 27-летнего игрока сборной Шотландии ощутимо дороже — примерно в 30 млн. фунтов, а "Фулхэм" столько заплатить не готов.
В данный момент не ожидается, что "Фулхэм" вернется с новым предложением по Мактоминею. "Дачники" уже переключили свое внимание на других полузащитников, включая Андре из "Флуминенсе".
07.08.2024 08:00
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Каземиров на свою зарплату может взять.
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30 норм прайс за него, фз почему Шпоры не захотели Мака вместо Галлагера.
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