Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" далек от покупки Маттейса Де Лигта. Виктор Осимхен может перейти в "Арсенал" вместо "Челси". "Вест Хэм" хочет избавиться от Курта Зума. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Бавария" по-прежнему требует от "Манчестер Юнайтед" 43 миллиона фунтов плюс бонусы за защитника Маттейса Де Лигта. В переговорах по Нуссаиру Мазрауи "красные дьяволы" продвинулись дальше. (Sky Sport Germany)



"Бернли" готов потребовать 30 млн. фунтов от "Юнайтед" за полузащитника Сандера Берге. (The Sun)



Берге, Юссуф Фофана из "Монако", Мартин Субименди из "Реал Сосьедад", Ричард Риос из "Палмейраса" и Софьян Амрабат из "Фиорентины" составляют шорт-лист "Юнайтед" по укреплению позиции опорника. (Sky Sports)



"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к бывшему полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо. (TMW)



"Барселона" надеется опередить "Арсенал" в борьбе за полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (Mundo Deportivo)



"Челси" вышел из числа претендентов на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, но "Арсенал" продолжает борьбу за игрока. (Di Marzio)



Покупка "Тоттенхэмом" нападающего "Борнмута" Доминика Соланке зависит от того, удастся ли "шпорам" избавиться от Ришарлисона. (Evening Standard)



"Брентфорд" заинтересован в защитнике "Бернли" Даре О'Ши. (Sky Sports)



"Брентфорд" предложил 7 млн. фунтов за О'Ши. (HITC)



"Вест Хэм" готов избавиться от своего капитана Курта Зума. (talkSPORT)



"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет 32-летнего нападающего Данни Ингса. (Football Insider)



"Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест" и "Саутгемптон" интересуются голкиперами Аароном Рамсдейлом из "Арсенала" и Сэмом Джонстоном из "Кристал Пэлас". (talkSPORT)



"Вулверхэмптон" до сих пор не получил предложений по вингеру Даниэлю Поденсе. (Ben Jacobs)



"Ньюкасл" обдумывает покупку голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда. (talkSPORT)



"Аталанта" хочет нападающего "Эвертона" Бету. (La Gazzetta dello Sport)



Другое



"Челси" потерпел поражение 1:2 от "Реала" в предсезонном матче. (Daily Mail)



Защитник "Арсенала" Александр Зинченко сменил игровой номер с 35-го на 17-й. (Daily Express)



Капитан "Лутона" Том Локьер надеется возобновить игровую карьеру после перенесенной в прошлом сезоне остановки сердца. (Daily Mail)