"Челси" и "Атлетико" согласовали переходы Галлахера и Омородиона

"Челси" и испанский "Атлетико" заново договорились о стоимости полузащитника Конора Галлахера, а заодно и нападающего Саму Омородиона — по 38 миллионов фунтов за каждого игрока.

Еще в минувшее воскресенье "Челси" договорился о продаже 24-летнего Галлахера в "Атлетико" за 34 миллиона фунтов, и ожидалось, что в понедельник Конор прилетит в Мадрид.



Однако в последний момент Галлахеру было сказано подождать — "Атлетико" совершил прорыв в переговорах о покупке нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, благодаря чему смягчил свою позицию насчет Омородиона, которого хотел "Челси".



Два клуба заново сели за стол переговоров и в конце концов сошлись на том, что Галлахер отправится в "Атлетико" за 38 млн. фунтов, а Омородион за эти же деньги присоединится к "Челси", сообщает Sky Sports.



20-летний Омородион забил восемь голов в 35 матчах Ла Лиги за "Депортиво Алавес", где он провел прошлый сезон на правах аренды.