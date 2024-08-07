"Челси" и "Атлетико" согласовали переходы Галлахера и Омородиона
"Челси" и испанский "Атлетико" заново договорились о стоимости полузащитника Конора Галлахера, а заодно и нападающего Саму Омородиона — по 38 миллионов фунтов за каждого игрока.
Еще в минувшее воскресенье "Челси" договорился о продаже 24-летнего Галлахера в "Атлетико" за 34 миллиона фунтов, и ожидалось, что в понедельник Конор прилетит в Мадрид.
Однако в последний момент Галлахеру было сказано подождать — "Атлетико" совершил прорыв в переговорах о покупке нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, благодаря чему смягчил свою позицию насчет Омородиона, которого хотел "Челси".
Два клуба заново сели за стол переговоров и в конце концов сошлись на том, что Галлахер отправится в "Атлетико" за 38 млн. фунтов, а Омородион за эти же деньги присоединится к "Челси", сообщает Sky Sports.
20-летний Омородион забил восемь голов в 35 матчах Ла Лиги за "Депортиво Алавес", где он провел прошлый сезон на правах аренды.
07.08.2024 00:05
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Поменять капитана и второго лучшего игрока на негрилу-вчерашнего школьника... Уровень трансферов - Челси.
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Норм,если считать,что у него год по контракту оставался
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Баш на баш получается.
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