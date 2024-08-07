"Челси" и "Атлетико" согласовали переходы Галлахера и Омородиона

Конор Галлахер "Челси" и испанский "Атлетико" заново договорились о стоимости полузащитника Конора Галлахера, а заодно и нападающего Саму Омородиона — по 38 миллионов фунтов за каждого игрока.

Еще в минувшее воскресенье "Челси" договорился о продаже 24-летнего Галлахера в "Атлетико" за 34 миллиона фунтов, и ожидалось, что в понедельник Конор прилетит в Мадрид.

Однако в последний момент Галлахеру было сказано подождать — "Атлетико" совершил прорыв в переговорах о покупке нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса, благодаря чему смягчил свою позицию насчет Омородиона, которого хотел "Челси".

Два клуба заново сели за стол переговоров и в конце концов сошлись на том, что Галлахер отправится в "Атлетико" за 38 млн. фунтов, а Омородион за эти же деньги присоединится к "Челси", сообщает Sky Sports.

20-летний Омородион забил восемь голов в 35 матчах Ла Лиги за "Депортиво Алавес", где он провел прошлый сезон на правах аренды.


Метки Атлетико, Галлахер, Омородион, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 07.08.2024 00:18 # brown-ale
    Поменять капитана и второго лучшего игрока на негрилу-вчерашнего школьника... Уровень трансферов - Челси.

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  2. kanakhan1 07.08.2024 00:09 # kanakhan1
    Норм,если считать,что у него год по контракту оставался

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  3. suddenly 07.08.2024 00:08 # suddenly
    Баш на баш получается.

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