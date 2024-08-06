Юнайтед" начал переговоры по Юссуфу Фофана

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с французским "Монако" о покупке полузащитника Юссуфа Фофана.

Фофана является одни из нескольких вариантов, на которые обратил свой взор "Юнайтед" после того, как не смог договориться с ПСЖ насчет Мануэля Угарте.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" по-прежнему готов купить Угарте — но не по установленной цене. Поэтому в данный момент "красные дьяволы" рассматривают других опорных полузащитников.



На "Олд Траффорд" ожидают, что Фофана будет доступен для трансфера за меньшие деньги, потому что от контракта Юссуфа с "Монако" остается только один год.



Фофана защищает цвета "Монако" с 2020 года. В прошлом сезоне 25-летний француз забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах Лиги 1.