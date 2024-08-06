Думфрис хочет перейти в "Юнайтед"

Защитник "Интера" Дензел Думфрис не собирается подписывать новый контракт со своим клубом, настаивая на переходе в "Манчестер Юнайтед".

Думфрис уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, и "Интер" сохраняет надежду уговорить Думфриса продлить свое пребывание в клубе.



Однако в данный момент Думфрис исключает подписание нового контракта и хочет продолжить карьеру за пределами "Сан-Сиро". Особый интерес у 28-летнего голландца вызывает "Юнайтед", сообщает The Athletic.



Правда, "Юнайтед" будет готов приобрести Думфриса, только если Аарон Ван-Биссака откажется от перехода в "Вест Хэм". "Молотобойцы" уже договорились с "красными дьяволами", но пока не с самим игроком.



Ван-Биссака предпочитает перейти в "Интер", и это дает "Юнайтед" возможность устроить обмен правыми защитниками.



Однако для "Юнайтед" наиболее предпочтительным сценарием является продажа Ван-Биссаки в "Вест Хэм" с последующей покупкой Нуссаира Мазрауи из "Баварии".