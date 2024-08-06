Ли Карсли, вероятно, возглавит сборную Англии на матчи в сентябре

Ли Карсли с высокой вероятностью примет на себя управление сборной Англии в матчах Лиги Наций против Ирландии и Финляндии в следующем месяце.

FA находится в поисках нового рулевого для сборной Англии с тех пор, как Гарет Саутгейт объявил об уходе со своего поста через 48 часов после поражения в финале Евро-2024.



До матча Лиги Наций против Ирландии в Дублине остается 31 день, и The Telegraph не ожидает, что в течение этого времени Ассоциация успеет определиться с постоянной заменой Саутгейту.



Поэтому на два ближайших матча FA готова поставить во главе национальной команды 50-летнего Карсли, который сейчас возглавляет молодежную сборную Англии U-21.



Карсли работает на Ассоциацию с 2020 года и знает многих игроков взрослой сборной, включая Коула Палмера и Энтони Гордона, которые прошлым летом под его руководством выиграли Чемпионат Европы U-21.



Упомянутый матч против Ирландии англичане сыграют на выезде 7 сентября, а через три дня примут на "Уэмбли" Финляндию.