Кайседо: "Поначалу мне было тяжело в "Челси"

Полузащитник Мойсес Кайседо признал, что ему было тяжело в свой первый сезон в "Челси".

Год назад "Челси" сделал Кайседо самым дорогим приобретением Премьер-Лиги всех времен, пригласив Мойсеса из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов.



В своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" Кайседо забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 48 матчах, а "Челси" финишировал на шестом месте в Премьер-Лиге.



Кайседо лишь под занавес сезона нащупал свою игру, а до того регулярно подвергался критике. 22-летний эквадорец и сам признает, что поначалу не справлялся с давлением от своего ценника.



"Челси" был на связи со мной пару месяцев. Я не мог упустить эту возможность. Потому что они были со мной в тяжелые моменты, когда "Брайтон" не хотел отпускать меня".



"Это было сложное решение, но я на 100 процентов знал, что хочу перейти в "Челси".



"Поначалу мне было тяжело, потому что ты оказался в большом клубе, за такую цену, и тебе всегда нужно побеждать в каждом матче".



"Мне было тяжело, потому что в "Брайтоне" давление было меньше. В "Челси" с этим по-другому. Я чувствовал большое давление, потому что ты знаешь клуб, его историю и игроков, которые были здесь".



"Да, я потерял уверенность в себе. У меня есть мастерство, и я знаю, каким игроком являюсь. Но порой, когда ты не силен духом, становится сложно".



"Многие люди вокруг помогли мне — Маурисио (Почеттино) и его штаб. Они были со мной, когда я не чувствовал себя прежним Мойсесом".



"Я говорил им: "Пожалуйста, помогите мне, потому что я хочу показывать свое мастерство, свой футбол". Они были со мной", — цитирует Кайседо BBC.