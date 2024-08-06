Андре Онана обещает "много рисковать"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил, что в новом сезоне сохранит свой рискованный стиль игры.

Онана весьма неоднозначно отыграл свой дебютный сезон за "Юнайтед" после перехода из "Аякса" за 47 миллионов фунтов.



В первые месяцы игра Онана изобиловала ошибками, и только во второй половине сезона 28-летний камерунец обрел уверенность и свел к минимуму необязательные пропущенные голы.



По словам Онана, он не собирается менять свой стиль игры и продолжит действовать как полевой игрой, помогая команде выйти из обороны через пас.



"Да, таков я, и я думаю, это то, что вы увидите в этом сезоне, потому что я действительно много рискую".



"Я могу сказать вам заранее — будьте готовы, потому что именно так я и собираюсь играть. Доверьтесь мне! Когда сезон начнется, я буду наслаждаться этим еще больше".



"Так будет, потому что лучшая в мире команда должна рисковать. Выходя из обороны, ты оцениваешь вещи и ситуации, когда соперник выскакивает на тебя один на один или идет в прессинг втроем-вчетвером. Поэтому мне важно оценивать такие вещи и принимать лучшее решение для команды".



"Я буду брать большую ответственность, но я думаю, у меня достаточно широкие плечи, не так ли? Думаю, это будет славный сезон. Возможно, поначалу я чувствовал себя немного странно, но я еще не привык к стране и новой обстановке. Сейчас я чувствую себя хорошо".



"Думаю, шесть месяцев назад я, наконец, почувствовал себя как дома. Никогда не бывает легко освоиться в новой стране, в новой лиге и в окружении новых людей, но мои партнеры по команде очень мне помогли, поэтому я счастлив быть здесь", — цитирует Онана Daily Mirror.