"Юнайтед" обдумывает покупку Сандера Берге
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Бернли" Сандера Берге.
"Юнайтед" был вынужден обратить свой взор на альтернативные варианты по укреплению опорной зоны после того, как не смог договориться с ПСЖ насчет Мануэля Угарте.
По информации The Athletic, одной из альтернатив Угарте как раз и является Берге, который пропустил только один матч "Бернли" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, не сумев предотвратить вылет "бордовых" в Чемпионшип.
26-летний норвежец имеет очень хорошие статистические показатели и на высоком уровне отыграл матч против "Юнайтед" на "Олд Траффорд", хотя при этом стал виновником пропущенного "Бернли" гола, подарив мяч Антони.
Sky Sports добавляет, что "Юнайтед", помимо Берге, также присматривается к Юссуфу Фофана из "Монако", Мартину Субименди из "Реал Сосьедад" и Софьяну Амрабату из "Фиорентины".
06.08.2024 18:00
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