"Брайтон" зовет Матса Хуммельса
"Брайтон" вышел на контакт с бывшим защитником дортмундской "Боруссии" Матсом Хуммельсом.
Хуммельс остается свободным агентом после того, как его контракт с клубом из Дортмунда истек в конце прошлого сезона.
За два периода в Дортмунде Хуммельс сыграл 508 матчей во всех соревнованиях, а за сборную Германии провел 78 поединков, хотя в заявку на Евро-2024 не попал.
В данный момент 35-летний немец решает, найдет он применение этому колоссальному опыту, продолжив играть, или повесит бутсы на гвоздь.
По информации Sky Sport Germany, 31-летний главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер лично позвонил Хуммельсу на днях, предложив соотечественнику попробовать себя в Премьер-Лиге.
Источник добавляет, что "Вест Хэм" также заинтересован в Хуммельсе, а вот итальянская "Болонья" передумала приглашать ветерана.
06.08.2024 17:00
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