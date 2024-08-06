"Брайтон" зовет Матса Хуммельса

"Брайтон" вышел на контакт с бывшим защитником дортмундской "Боруссии" Матсом Хуммельсом.

Хуммельс остается свободным агентом после того, как его контракт с клубом из Дортмунда истек в конце прошлого сезона.



За два периода в Дортмунде Хуммельс сыграл 508 матчей во всех соревнованиях, а за сборную Германии провел 78 поединков, хотя в заявку на Евро-2024 не попал.



В данный момент 35-летний немец решает, найдет он применение этому колоссальному опыту, продолжив играть, или повесит бутсы на гвоздь.



По информации Sky Sport Germany, 31-летний главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер лично позвонил Хуммельсу на днях, предложив соотечественнику попробовать себя в Премьер-Лиге.



Источник добавляет, что "Вест Хэм" также заинтересован в Хуммельсе, а вот итальянская "Болонья" передумала приглашать ветерана.