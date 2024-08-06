"Вест Хэм" подписал Гвидо Родригеса

"Вест Хэм" подписал бывшего полузащитника испанского "Реал Бетис" Гвидо Родригеса.

30-летний Родригес присоединился к "Вест Хэму" как свободный агент после истечения своего контракта с "Реал Бетис" в конце июня.



Гвидо провел четыре с половиной сезона в "Реал Бетис", с которым завоевал Кубок Испании в сезоне 2021/22, а до этого поиграл в Мексике и у себя на родине в Аргентине.



Основных своих успехов Родригес достиг на международной арене, выиграв с аргентинской сборной Чемпионат Мира 2022 года в Катаре, а также два Кубка Америки.



"Я очень рад оказаться здесь. Мне кажется, каждый футболист мечтает играть в Премьер-Лиге, и я был очень взволнован, когда услышал об интересе "Вест Хэма" ко мне".



"Это клуб с историей, у которого очень интересный проект. Думаю, это правильный клуб для меня, в правильное время, и я надеюсь, вместе мы сможем продолжить расти. Я разговаривал с Эдсоном (Альваресом, своим бывшим партнером по "Америке"), и мы оба по-настоящему предвкушаем возобновление совместной работы".



"Я буду помогать команде, как только могу. Я добавлю команде опыта. Мне известно, что в Премьер-Лиге очень высокие требования к физической готовности, но я готов потрудиться, чтобы соответствовать им".



"Я могу сказать фанатам, что буду стараться изо всех сил ради них. Я очень мотивирован, и я думаю, вместе с болельщиками мы сможем добиться многих хороших вещей. Теперь мне просто не терпится начать!" — сообщил Родригес.