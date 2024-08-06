ПСЖ ведет переговоры о покупке Санчо

Французский ПСЖ инициировал переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет покупки вингера Джейдона Санчо.

Ранее этим летом Санчо помирился с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, после чего был снова допущен к тренировкам и матчам "красных дьяволов".



Однако Санчо все еще может покинуть "Юнайтед" этим летом, и Sky Sports утверждает, что 24-летний игрок сборной Англии открыт к переезду в Париж.



Несмотря на то, что "Юнайтед" и ПСЖ не смогли договориться по полузащитнику Мануэлю Угарте, диалог двух клубов насчет Санчо продолжается.



Ранее этим летом Джейдоном, которого "Юнайтед" оценивает в 40 миллионов фунтов, также интересовались "Ювентус" и дортмундская "Боруссия".