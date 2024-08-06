"Атлетико" согласовал стоимость Альвареса
Испанский "Атлетико" достиг договоренности с "Манчестер Сити" насчет стоимости нападающего Хулиана Альвареса в размере 82 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, за последние 24 часа два клуба совершили прорыв в переговорах, и теперь компенсация за Альвареса согласована.
Из указанной суммы в 82 млн. фунтов "Сити" сразу получит 64 млн. фунтов, а остальное будет предусмотрено в виде бонусов. Это будет рекордная продажа в истории клуба с "Этихад".
Таким образом, "Сити" обеспечит себе огромную прибыль относительно тех 14 млн. фунтов, за которые Альварес был куплен у "Ривер Плейт" в январе 2022.
"Атлетико" все еще предстоит согласовать условия личного контракта с "Атлетико", но с этим едва ли возникнут какие-либо проблемы, потому что 24-летний аргентинец хочет присоединиться к команде своего соотечественника Диего Симеоне.
За два с половиной сезона в "Сити" Альварес забил 36 голов в 106 матчах.
06.08.2024 14:00
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кеееееееек
Участница движения «Путь домой» Мария Андреева решила отказаться от публичной борьбы за возвращение мобилизованных — после того, как ее объявили «иноагентом» и уволили с работы
(ответить)
Рекордная продажа, 64 миллиона, какой же никчёмный клубищко
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все идет к тому, что императоры взойдут на ТРОН.
это неизбежно, маленькие мои
(ответить)
чот лол
(ответить)
Сити продает лавочника дороже, чем купил Холанда. Учитесь епти.
(ответить)
Сколько? Да вы чо о*уели бля?
(ответить)
Обед в хату, чеченамподчинённые!
(ответить)
Англия исторически мусульманская
Британской Исламской Республике быть!
Аллаху Акбар!
(ответить)
«Россия не контролирует границу», — лейтенант и чиновник в украинской РНБО Коваленко
самарский рагуль принял это за захват Курска?
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нищий рагуль из самары скинет ссылку на пост, где написано про успешный захват курска? каналы третьего рейха не принимаются
(ответить)
Свободу Британской Исламской Республике!!!
(ответить)
Англия. На видео чурки задорно пляшут с кинжалами. Кинжал - это для них предмет культа, культурная особенность. Поэтому закон о запрете холодного оружия на них не распространяется. Простого англичанина могут закрыть за перочинный ножик, а чурка с кинжалом размером с мачете защищен законом об оскорблении его религиозных чувств. При любом конфликте естественно эти кинжалы моментально пускают в ход.
(ответить)
В Англии радикальные исламисты танцуют посреди улицы с кинжалами.
Белых нацистов англичан за холодное оружие сразу отправляют на бутылку, но на мигрантов этот закон не распространяется.
Тем временем, по мелкобританскому ТВ продолжают рассказывать, что исламисты так обороняются и вообще они жертвы.
Поздняков. Подписаться
(ответить)
Минимум один мирный житель погиб в результате неудачного прорыва ВСУ в Суджанском районе Курской области. По информации Mash, это 24-летняя девушка. Сегодня утром она получила серьёзные ранения во время артобстрела города Суджа. Её госпитализировали, в больнице врачи констатировали смерть.
Как мы писали ранее, в числе прочих город Суджа попал под огонь ВСУ в три утра. Украинцы били артиллерией по частным домам, соцобъектам и поддерживали огонь танками + дронами-камикадзе. После при поддержке тяжёлой техники отправилась штурмовать госграницу. Безуспешно. Пограничники, военные и другие бойцы отбросили врага, диверсанты потеряли минимум 20 человек. Ещё 50 ранены.
❗️
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ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА МАНКРУТ САМАРСКИЙ РАГУЛЬ
(ответить)
СЕПЕСТОИМОСТЬ (с) РАГУЛЬ ХАХАХАХАХАХАХАХА
(ответить)
горящие национал-рагули эт то что доктор прописал
Предлагаю всепм фаплом дернуть пивчела сегодня за мертвых Тарасиков, которых ради хайпа отправили в один путь, ну а чо ? можно хайпануть пару часиков в телеге, а потом набрать мочи в рот и молчать :) ахахах
потом мамка Оксана будет своему наебышу рассказывать, за что погиб отец Тарасик : сынку твой Тарасик батьку погиб за пару часов хайпа телеге и чтобы национал-рагули могли порезвиться в чатике пару часиков :) ХАХАХАХАХАХА
(ответить)
05.08.2024 18:38 #
memfis63
себе стоимость в США или ЕС 4000$
сепестоимость
в НОМИНАЛАЛЕ
полу проводников
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05.08.2024 16:43 #
memfis63
через чур
Источник: http://fapl.ru/posts/109209/?c=1
с образованием на болотах всё окей, рагули довольны ХАХАХАХАХАХА
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06.08.2024 13:58 #
memfis63
дернишь
Источник: http://fapl.ru/posts/109209/?c=1
ХАХАХАХАХА РАГУЛИНА ЁБТВОЮ МАТЬ АХАХА
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сепестоимость (с) рагуль
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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