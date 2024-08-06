"Атлетико" согласовал стоимость Альвареса

Испанский "Атлетико" достиг договоренности с "Манчестер Сити" насчет стоимости нападающего Хулиана Альвареса в размере 82 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, за последние 24 часа два клуба совершили прорыв в переговорах, и теперь компенсация за Альвареса согласована.



Из указанной суммы в 82 млн. фунтов "Сити" сразу получит 64 млн. фунтов, а остальное будет предусмотрено в виде бонусов. Это будет рекордная продажа в истории клуба с "Этихад".



Таким образом, "Сити" обеспечит себе огромную прибыль относительно тех 14 млн. фунтов, за которые Альварес был куплен у "Ривер Плейт" в январе 2022.



"Атлетико" все еще предстоит согласовать условия личного контракта с "Атлетико", но с этим едва ли возникнут какие-либо проблемы, потому что 24-летний аргентинец хочет присоединиться к команде своего соотечественника Диего Симеоне.



За два с половиной сезона в "Сити" Альварес забил 36 голов в 106 матчах.