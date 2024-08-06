"Атлетико" согласовал стоимость Альвареса

Хулиан Альварес Испанский "Атлетико" достиг договоренности с "Манчестер Сити" насчет стоимости нападающего Хулиана Альвареса в размере 82 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, за последние 24 часа два клуба совершили прорыв в переговорах, и теперь компенсация за Альвареса согласована.

Из указанной суммы в 82 млн. фунтов "Сити" сразу получит 64 млн. фунтов, а остальное будет предусмотрено в виде бонусов. Это будет рекордная продажа в истории клуба с "Этихад".

Таким образом, "Сити" обеспечит себе огромную прибыль относительно тех 14 млн. фунтов, за которые Альварес был куплен у "Ривер Плейт" в январе 2022.

"Атлетико" все еще предстоит согласовать условия личного контракта с "Атлетико", но с этим едва ли возникнут какие-либо проблемы, потому что 24-летний аргентинец хочет присоединиться к команде своего соотечественника Диего Симеоне.

За два с половиной сезона в "Сити" Альварес забил 36 голов в 106 матчах.


Метки Альварес, Атлетико, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 06.08.2024 14:51 # narcot
    кеееееееек



    Участница движения «Путь домой» Мария Андреева решила отказаться от публичной борьбы за возвращение мобилизованных — после того, как ее объявили «иноагентом» и уволили с работы

    (ответить)

  2. ygyrbendar 06.08.2024 14:51 # ygyrbendar
    Рекордная продажа, 64 миллиона, какой же никчёмный клубищко

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  3. bembo 06.08.2024 14:50 # bembo
    все идет к тому, что императоры взойдут на ТРОН.
    это неизбежно, маленькие мои

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  4. bembo 06.08.2024 14:49 # bembo
    чот лол

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  5. superglor 06.08.2024 14:47 # superglor
    Сити продает лавочника дороже, чем купил Холанда. Учитесь епти.

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  6. ilovemanutd 06.08.2024 14:34 # ilovemanutd
    Сколько? Да вы чо о*уели бля?

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  7. griboedov 06.08.2024 14:30 # griboedov
    Обед в хату, чеченамподчинённые!

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  8. fiezzo 06.08.2024 14:27 # fiezzo
    Англия исторически мусульманская
    Британской Исламской Республике быть!
    Аллаху Акбар!

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  9. narcot 06.08.2024 14:24 # narcot
    «Россия не контролирует границу», — лейтенант и чиновник в украинской РНБО Коваленко


    самарский рагуль принял это за захват Курска?

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  10. narcot 06.08.2024 14:19 # narcot
    нищий рагуль из самары скинет ссылку на пост, где написано про успешный захват курска? каналы третьего рейха не принимаются

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  11. fiezzo 06.08.2024 14:15 # fiezzo
    Свободу Британской Исламской Республике!!!

    (ответить)

  12. alex-parker 06.08.2024 14:13 # alex-parker
    Англия. На видео чурки задорно пляшут с кинжалами. Кинжал - это для них предмет культа, культурная особенность. Поэтому закон о запрете холодного оружия на них не распространяется. Простого англичанина могут закрыть за перочинный ножик, а чурка с кинжалом размером с мачете защищен законом об оскорблении его религиозных чувств. При любом конфликте естественно эти кинжалы моментально пускают в ход.

    (ответить)

  13. pozdnyakov 06.08.2024 14:13 # pozdnyakov
    В Англии радикальные исламисты танцуют посреди улицы с кинжалами.

    Белых нацистов англичан за холодное оружие сразу отправляют на бутылку, но на мигрантов этот закон не распространяется.
    Тем временем, по мелкобританскому ТВ продолжают рассказывать, что исламисты так обороняются и вообще они жертвы.

    Поздняков. Подписаться

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  14. mash 06.08.2024 14:12 # mash
    Минимум один мирный житель погиб в результате неудачного прорыва ВСУ в Суджанском районе Курской области. По информации Mash, это 24-летняя девушка. Сегодня утром она получила серьёзные ранения во время артобстрела города Суджа. Её госпитализировали, в больнице врачи констатировали смерть.
    Как мы писали ранее, в числе прочих город Суджа попал под огонь ВСУ в три утра. Украинцы били артиллерией по частным домам, соцобъектам и поддерживали огонь танками + дронами-камикадзе. После при поддержке тяжёлой техники отправилась штурмовать госграницу. Безуспешно. Пограничники, военные и другие бойцы отбросили врага, диверсанты потеряли минимум 20 человек. Ещё 50 ранены.

    &#10071;&#65039;
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    (ответить)

  15. amirhan-gurazhev 06.08.2024 14:12 # amirhan-gurazhev
    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА МАНКРУТ САМАРСКИЙ РАГУЛЬ

    (ответить)

  16. amirhan-gurazhev 06.08.2024 14:11 # amirhan-gurazhev
    СЕПЕСТОИМОСТЬ (с) РАГУЛЬ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

  17. memfis63 06.08.2024 14:08 # memfis63
    горящие национал-рагули эт то что доктор прописал


    Предлагаю всепм фаплом дернуть пивчела сегодня за мертвых Тарасиков, которых ради хайпа отправили в один путь, ну а чо ? можно хайпануть пару часиков в телеге, а потом набрать мочи в рот и молчать :) ахахах


    потом мамка Оксана будет своему наебышу рассказывать, за что погиб отец Тарасик : сынку твой Тарасик батьку погиб за пару часов хайпа телеге и чтобы национал-рагули могли порезвиться в чатике пару часиков :) ХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

  18. amirhan-gurazhev 06.08.2024 14:05 # amirhan-gurazhev
    05.08.2024 18:38 #
    memfis63

    себе стоимость в США или ЕС 4000$
    сепестоимость
    в НОМИНАЛАЛЕ
    полу проводников
    (ответить)

    05.08.2024 16:43 #
    memfis63

    через чур

    Источник: http://fapl.ru/posts/109209/?c=1

    с образованием на болотах всё окей, рагули довольны ХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

  19. amirhan-gurazhev 06.08.2024 14:04 # amirhan-gurazhev
    06.08.2024 13:58 #
    memfis63

    дернишь


    Источник: http://fapl.ru/posts/109209/?c=1

    ХАХАХАХАХА РАГУЛИНА ЁБТВОЮ МАТЬ АХАХА

    (ответить)

  20. amirhan-gurazhev 06.08.2024 14:03 # amirhan-gurazhev
    сепестоимость (с) рагуль

    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

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