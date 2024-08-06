FA готова пригласить иностранного тренера в сборную Англии

FA получила зеленый свет для приглашения иностранного специалиста на вакантную должность главного тренера сборной Англии.

Сборная Англии находится в поисках нового рулевого с тех пор, как через два дня после проигранного испанцам финала Евро-2024 Гарет Саутгейт объявил об уходе со своего поста.



Ранее считалось, что FA предпочитает пригласить британского тренера — вроде Ли Карсли, Грэма Поттера или Эдди Хау.



Однако сейчас девять членов совета Ассоциации предоставили исполнительному директору организации Марку Баллингему зеленый свет на то, чтобы рассмотреть и кандидатуры иностранных специалистов, сообщает The Guardian.



Это решение означает, что FA будет одинаково открыта ко всем кандидатам, независимо от их национальной принадлежности. Также это означает, что шансы Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля получить данную работу возросли.