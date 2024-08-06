"Юнайтед" переключился на Гомеса и Андре

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к опорным полузащитникам Жоао Гомесу из "Вулверхэмптона" и Андре из "Флуминенсе".

Накануне стало известно, что "Юнайтед" потерял интерес к Мануэлю Угарте из ПСЖ, отчаявшись сбить цену в 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов) за 23-летнего уругвайца.



"Юнайтед" по-прежнему хочет приобрести опорного полузащитника, даже несмотря на то, что Каземиро с высокой вероятностью останется на "Олд Траффорд".



По информации журналиста Бена Джейкобса, теперь на радаре у "Юнайтед" из вариантов по укреплению опорной зоны находятся Гомес и Андре.



Вариант с Гомесом выглядит более дорогим, потому что "Вулверхэмптон" оценивает 23-летнего бразильца минимум в 60 млн. фунтов.



Андре, который тоже бразилец и которому тоже 23 года, оценивается в 30 млн. фунтов, но опыта выступлений в Премьер-Лиге и вообще в Европе не имеет.