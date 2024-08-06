"Юнайтед" переключился на Гомеса и Андре
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к опорным полузащитникам Жоао Гомесу из "Вулверхэмптона" и Андре из "Флуминенсе".
Накануне стало известно, что "Юнайтед" потерял интерес к Мануэлю Угарте из ПСЖ, отчаявшись сбить цену в 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов) за 23-летнего уругвайца.
"Юнайтед" по-прежнему хочет приобрести опорного полузащитника, даже несмотря на то, что Каземиро с высокой вероятностью останется на "Олд Траффорд".
По информации журналиста Бена Джейкобса, теперь на радаре у "Юнайтед" из вариантов по укреплению опорной зоны находятся Гомес и Андре.
Вариант с Гомесом выглядит более дорогим, потому что "Вулверхэмптон" оценивает 23-летнего бразильца минимум в 60 млн. фунтов.
Андре, который тоже бразилец и которому тоже 23 года, оценивается в 30 млн. фунтов, но опыта выступлений в Премьер-Лиге и вообще в Европе не имеет.
06.08.2024 12:00
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