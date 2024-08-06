"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке Соланке

"Тоттенхэм" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу уже сказал, что центральный нападающий — это позиция, где он испытывает наиболее сильный дефицит игроков в преддверии нового сезона.



Вообще, "шпоры" находятся в поисках бомбардира с прошлого лета, когда Харри Кейн был продан в "Баварию".



Восполнить эту пустоту на острие атак "Тоттенхэма" может Соланке, и The Telegraph может подтвердить, что "шпоры" уже ведут переговоры насчет бывшего игрока "Ливерпуля" и "Челси".



Правда, в данный момент "Тоттенхэм" не готов выложить за Соланке 65 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте 26-летнего англичанина с "Борнмутом" в качестве отступных.



"Тоттенхэм" может попытаться договориться с "Борнмутом" на более удобную структуру платежей или включить в сделку по Соланке кого-нибудь из своих игроков.



Соланке забил 21 гол за "Борнмут" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, и непопадание Доминика в заявку сборной Англии на Евро-2024 стало сюрпризом для многих.



Большую часть прошлого сезона роль центрального нападающего в "Тоттенхэме" исполнял Сон Хен Мин, забив 17 голов, но Постекоглу предпочел бы использовать своего капитана слева. Ришарлисон отличился только 11 раз в Премьер-Лиге, и его кампания была нарушена травмами.