Snapdragon может стать спонсором нового стадиона МЮ

Новый титульный спонсор "Манчестер Юнайтед" в лице Snapdragon заинтересован в приобретении прав на переименование нового стадиона "красных дьяволов".

В прошлом месяце стало известно, что "Юнайтед" склоняется к варианту со строительством нового стадиона на 100,000 мест вместо реконструкции существующего, однако это решение еще должно быть утверждено.



Какой бы вариант ни выбрал "Юнайтед", компания Snapdragon, подразделение процессорного гиганта Qualcomm, готова рассмотреть возможность покупки прав на переименование стадиона под свой бренд, утверждает The Telegraph.



Компания Snapdragon едва стала титульным спонсором "Юнайтед" по трехлетнему соглашению стоимостью 180 миллионов фунтов, и один из своих предсезонных матчей — против "Реал Бетис" в минувший четверг — "дьяволы" сыграли на стадионе Snapdragon в Сан-Диего.