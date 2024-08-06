"Лестер" нацелился на Карвалью и Фофана

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" нацелился на вингера "Ливерпуля" Фабиу Карвалью и нападающего "Челси" Давида Датро Фофана.

На прошлой неделе "Ливерпуль" отказался продать Карвалью в "Саутгемптон" за 15 миллионов фунтов, но "святые" сохраняют интерес к Фабиу и могут вернуться с увеличенной суммой.



Правда, теперь "Саутгемптон" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Лестера", который тоже проявил интерес к 21-летнему португальцу.



Карвалью очень уверенно отыграл вторую половину прошлого сезона за "Халл" на правах аренды, и сейчас приоритетом для Фабиу является регулярная игровая практика.



Также, как сообщает Daily Mail, "Лестер" хочет Фофана, который сыграл лишь четыре матча за "Челси" после своего перехода из "Мольде" за 10 миллионов фунтов в январе 2023.



В прошлом сезоне 21-летний ивуариец побывал в "Унионе" и "Бернли" на правах аренды, но за всю кампанию забил лишь шесть голов и потерпел с "бордовыми" вылет из Премьер-Лиги.